Минэнерго Сербии: Минфин США продлил лицензию NIS до 20 марта

Компания может продолжить поставки сырой нефти, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно снабжать рынок нефтепродуктами, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило лицензию на операционную деятельность компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на 30 дней — до 20 марта. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Хорошая новость для граждан Сербии — лицензия на работу “Нефтяной индустрии Сербии” продлена до 20 марта. NIS может продолжить поставки сырой нефти, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно снабжать рынок нефтепродуктами», — указала она.

Министр подчеркнула, что Белград продолжит дипломатические контакты для поиска долгосрочного решения санкционного вопроса. «Будем разговаривать с российской стороной, а на следующей неделе я буду находиться в Вашингтоне, где продолжатся дипломатические усилия по поиску решения для санкций в отношении NIS», — отметила Джедович-Ханданович.

Она указала, что достигнутые результаты стали следствием переговорной работы сербских властей. «Благодаря мудрой политике президента [Александара] Вучича и правительства Сербии мы пришли к этим результатам. Переговоры между “Газпром нефтью” и MOL, в которые вовлечены и мы, продолжаются», — отметила министр. По ее словам, «на следующей неделе пройдут интенсивные переговоры по вопросам, важным для нашей страны, чтобы улучшить позиции Сербии и обеспечить максимально возможную выгоду от NIS в будущем».

Джедович-Ханданович добавила, что, несмотря на перебои с поставками сырья, топливный рынок страны оставался стабильным. «В конце прошлого года почти 100 дней в Сербию не поступала сырая нефть, однако дефицита топлива не было. Мы ищем наиболее устойчивое решение, защищая интересы граждан, и продолжим прозрачно информировать общественность», — подчеркнула министр.

13 февраля NIS сообщила о подаче в OFAC нового запроса на продление специальной лицензии, позволяющей компании продолжить работу после 20 февраля. В январе «Газпром» и венгерский концерн MOL объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций NIS, при этом сербские власти анонсировали увеличение своей доли в компании на 5%. MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о возможном вхождении в капитал NIS в качестве миноритарного акционера.

О ситуации вокруг NIS.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером «Газпром нефтью». После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Ранее NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 20 февраля.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Санкт-Петербурга, находящееся под управлением «Газпром капитала» (11,3%).

