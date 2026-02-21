Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт из всех стран

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10% пошлин на импорт из всех стран. Соответствующую публикацию он разместил 20 февраля в Truth Social.
По словам главы Белого дома, он «подписал в Овальном кабинете [указ] о глобальной 10% пошлине в отношении всех стран, которая вступит в силу практически немедленно».
Ранее американский лидер на фоне решения Верховного суда США против применения президентской администрацией механизма импортных пошлин заявил, что введет пошлину в размере 10% на весь импорт в страну. По его словам, она должна вступить в силу через три дня. Глава Белого дома пояснил, что сохранит при этом в силе тарифы, касающиеся «национальной безопасности».
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.
2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.