Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт из всех стран

Ранее американский лидер на фоне решения Верховного суда США против применения президентской администрацией механизма импортных пошлин заявил, что введет пошлину в размере 10% на весь импорт в страну. По его словам, она должна вступить в силу через три дня. Глава Белого дома пояснил, что сохранит при этом в силе тарифы, касающиеся «национальной безопасности».