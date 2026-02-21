Эксперт Сафонов рассказал, кто в России получает пенсию более 1 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Максимальный размер пенсии инструкторов-космонавтов и космонавтов 1-го класса может превышать 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом “полетных” до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей. Размер пенсии может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно», — сказал Сафонов.
По словам эксперта, размер пенсии за выслугу лет для космонавтов составляет 55% денежного довольствия при наличии выслуги 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. За каждый полный год выслуги сверх указанных сроков пенсия увеличивается на 3%, но не более чем до 85% денежного довольствия. А при выслуге у мужчин от 20 до 25 лет и у женщин от 15 до 20 лет размер пенсии уменьшается на 2% денежного довольствия за каждый год (в том числе и неполный), недостающий до полной выслуги, отметил Сафонов.
По данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет по состоянию на 1 января 2026 года составляет 1 016 390 рублей.