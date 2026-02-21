Почти четверть налоговых доходов в Хабаровском крае поступила от промпредприятий

«В прошлом году мы перешагнули планку в 1,6 трлн рублей по объему валового регионального продукта. Рост к уровню предыдущего года составил 101% в реальном выражении. И это несмотря на высокую базу 2024 года, когда темп экономического роста в крае превысил 110%. В этом году и в дальнейшей перспективе экономическое развитие будет продолжено», — добавил он.