Почти четверть налоговых доходов в Хабаровском крае поступила от промпредприятий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления от промышленных предприятий, в том числе занимающихся переработкой полезных ископаемых, составили по итогам 2025 года 21,4% от всех налоговых доходов бюджета Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Промышленное производство составляет почти четверть экономики края, лидером по динамике выступает добыча полезных ископаемых. Горняками края в прошлом году установлены новые исторические рекорды по добыче золота, олова и меди — по добыче меди мы выросли в 4,3 раза. Эта отрасль в 2025 году принесла 21,4% от всех налоговых поступлений в бюджет региона», — сказал он.
Губернатор отметил, что основу экономики Хабаровского края составляют промышленное производство и транспортно-логистический комплекс, включающий Восточный полигон.
«В прошлом году мы перешагнули планку в 1,6 трлн рублей по объему валового регионального продукта. Рост к уровню предыдущего года составил 101% в реальном выражении. И это несмотря на высокую базу 2024 года, когда темп экономического роста в крае превысил 110%. В этом году и в дальнейшей перспективе экономическое развитие будет продолжено», — добавил он.