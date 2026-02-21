Белый дом: пошлина на импорт в США в размере 10% будет действовать 150 дней

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Дополнительная пошлина на импорт в США в размере 10% вступит в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Об этом говорится в заявлении, размещенном 20 февраля на сайте Белого дома.
Из него следует, что дополнительной пошлиной не будет облагаться импорт в США некоторых критических минералов, энергоносителей, природных ресурсов, удобрений, не производимых на территории страны, некоторых видов сельскохозяйственной продукции, лекарств, некоторых видов электроники, автомобилей и других видов транспорта, а также продукции, используемой в аэрокосмической отрасли. Кроме того, из-под действия дополнительной пошлины выведен импорт в США продукции в сфере национальной безопасности, а также товаров, импорт которых предусмотрен трехсторонним торговым соглашением США, Мексики и Канады (USMCA).
Ранее 20 февраля президент США Дональд Трамп на фоне решения Верховного суда страны против применения механизма импортных пошлин заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10% пошлин на импорт из всех стран.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.
2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.