Белый дом: пошлина на импорт в США в размере 10% будет действовать 150 дней

Из него следует, что дополнительной пошлиной не будет облагаться импорт в США некоторых критических минералов, энергоносителей, природных ресурсов, удобрений, не производимых на территории страны, некоторых видов сельскохозяйственной продукции, лекарств, некоторых видов электроники, автомобилей и других видов транспорта, а также продукции, используемой в аэрокосмической отрасли. Кроме того, из-под действия дополнительной пошлины выведен импорт в США продукции в сфере национальной безопасности, а также товаров, импорт которых предусмотрен трехсторонним торговым соглашением США, Мексики и Канады (USMCA).