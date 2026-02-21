Принудительно взыскиваемые долги Google в России превышают 26,3 млрд рублей

Первый крупный штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года. Тогда Роскомнадзор оштрафовал компанию за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Компания получила минимальное наказание — штраф в размере 500 тыс. рублей. Эту сумму она выплатила.