Принудительно взыскиваемые долги Google в России превышают 26,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Принудительно взыскиваемая в РФ задолженность американской компании Google LLC по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера в пользу физических и юридических лиц превышает 26,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сейчас принудительно взыскиваемая задолженность американской компании Google LLC превышает 26,3 млрд рублей. В основном речь идет штрафах за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и судами Москвы, взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также не оплаченных в установленный срок исполнительных сборах», — сказал собеседник агентства.
Как следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении компании открыто 58 исполнительных производств.
Первый крупный штраф в отношении Google в России был вынесен 11 декабря 2018 года. Тогда Роскомнадзор оштрафовал компанию за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Компания получила минимальное наказание — штраф в размере 500 тыс. рублей. Эту сумму она выплатила.