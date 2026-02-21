Транспортная прокуратура нашла нарушения у стивидоров в Находке и Восточном

Кроме того, у двух организаций не оказалось положительного заключения государственной экологической экспертизы на деятельность во внутренних морских водах. Руководителям компаний уже внесли представления. На стивидоров завели административные дела за нарушения в проведении экологической экспертизы, правил охраны водных объектов и требований к содержанию причалов. Устранение нарушений — на контроле транспортной прокуратуры.