Транспортная прокуратура нашла нарушения у стивидоров в Находке и Восточном

Находкинская транспортная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора проверила работу угольных терминалов в морских портах Находка и Восточный. Итог — целый букет нарушений природоохранного законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
У компаний нашли несоответствия в программах экологического контроля и отчетах по выбросам загрязняющих веществ. В некоторых случаях стивидоры не использовали доступные современные технологии для безопасного хранения угля.
Кроме того, у двух организаций не оказалось положительного заключения государственной экологической экспертизы на деятельность во внутренних морских водах. Руководителям компаний уже внесли представления. На стивидоров завели административные дела за нарушения в проведении экологической экспертизы, правил охраны водных объектов и требований к содержанию причалов. Устранение нарушений — на контроле транспортной прокуратуры.