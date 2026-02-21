Россиянам рассказали, как выгодно взять отпуск в марте

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru рассказал, как наиболее выгодно взять отпуск в марте.
Он отметил, что в марте 2026 года 31 календарный день, из которых 21 — рабочий. Если взять отпуск с 10 марта, то к нему прибавятся три дополнительных праздничных выходных — с 7 по 9 марта.
«Если мы предположим, что актуальная зарплата у работника за месяц составляет 97 тысяч рублей, а средний дневной заработок по установленной формуле — 3 тысячи рублей, то при отпуске 14 дней с 10 по 23 марта будет начислено 42 тысячи рублей», — отметил Балынин.
В периоде с 1 по 9 марта до отпуска и в оставшемся периоде после у такого работника останется 11 рабочих дней. Начисленная сумма зарплаты в таком случае составит 50,81 тысячи рублей. Суммарно с отпускными работник получит 92,81 тысячи рублей.
Отпуск в марте с финансовой точки зрения выгоднее, чем был бы в январе и феврале, но менее выгоден, чем в июле. В январе сотрудник при отпуске с 12 по 25 января получил бы 42 тысячи отпускных и всего 32,33 тысячи рублей зарплаты, суммарно — 74,33 тысячи рублей. В феврале при отпуске с 9 по 22 февраля работник получил бы 42 тысячи рублей, а за 9 рабочих дней — 45,95 тысячи, суммарно — 87,95 тысячи рублей. При этом 23 февраля будет дополнительным днем отдыха у такого работника.
В июле работник может получить 42 тысячи рублей за отпуск и 54,83 тысячи за оставшиеся 13 рабочих дней.