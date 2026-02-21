Россиянам рассказали, как выгодно взять отпуск в марте

Отпуск в марте с финансовой точки зрения выгоднее, чем был бы в январе и феврале, но менее выгоден, чем в июле. В январе сотрудник при отпуске с 12 по 25 января получил бы 42 тысячи отпускных и всего 32,33 тысячи рублей зарплаты, суммарно — 74,33 тысячи рублей. В феврале при отпуске с 9 по 22 февраля работник получил бы 42 тысячи рублей, а за 9 рабочих дней — 45,95 тысячи, суммарно — 87,95 тысячи рублей. При этом 23 февраля будет дополнительным днем отдыха у такого работника.