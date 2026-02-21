Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год цены на кофе в Татарстане выросли почти на треть

Также в республике значительно подорожали алкоголь, рыба и кондитерские изделия.

Источник: Комсомольская правда

Кофе в Татарстане за год подорожал на 29,02% — любители этого напитка уже успели ощутить на своем кармане подъем цен. Такую статистику приводит Банк России в отчете об инфляции в республике в январе 2026 года.

«За месяц выросли цены на кофе. Российские переработчики кофейных зерен продолжили переносить в стоимость готовой продукции возросшие издержки, в том числе на логистику. За 12 месяцев кофе в магазинах подорожал на 29,02%», — говорится в документе.

Кроме того, потребители заметили повышение цен и на другие товары. И это тоже подтверждается исследованием Банка России. Например, алкоголь в республике подорожал на 14,76%, а рыбная продукция — на 13,7%.

В целом в январе годовая инфляция в Татарстане составила 7%, что на 1% больше, чем в среднем по России.