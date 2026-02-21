Южный Урал выходит на Восток: предприниматели региона поедут в Оман

В агентстве отметили, что султанат Оман является важной точкой международного транспортного коридора «Север — Юг». Этот маршрут позволяет сократить транспортные издержки за счет более короткого пути и гибкой логистики. Оманская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с Южным Уралом в сферах энергетики, пищевого производства и выпуска контрольно-измерительных приборов.