Южный Урал выходит на Восток: предприниматели региона поедут в Оман

Бизнес Челябинской области готовится к переговорам в Омане в мае.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматели из Челябинской области готовятся к деловой поездке в султанат Оман. Южноуральские компании намерены расширить экспорт и укрепить сотрудничество с ближневосточными партнерами.

Организатором бизнес-миссии выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Участники делегации смогут провести переговоры с потенциальными партнерами, проработать логистику, найти новые рынки сбыта и заключить контракты.

В агентстве отметили, что султанат Оман является важной точкой международного транспортного коридора «Север — Юг». Этот маршрут позволяет сократить транспортные издержки за счет более короткого пути и гибкой логистики. Оманская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с Южным Уралом в сферах энергетики, пищевого производства и выпуска контрольно-измерительных приборов.

Деловая программа запланирована на 16—20 мая 2026 года. Заявки на участие принимаются до 13 апреля включительно.

Выход на рынки Ближнего Востока может стать для южноуральского бизнеса серьезным импульсом к росту в условиях трансформации мировой торговли.