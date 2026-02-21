Южный Урал выходит на Восток: предприниматели региона поедут в Оман

Предприниматели из Челябинской области готовятся к деловой поездке в султанат Оман. Южноуральские компании намерены расширить экспорт и укрепить сотрудничество с ближневосточными партнерами.
Организатором бизнес-миссии выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Участники делегации смогут провести переговоры с потенциальными партнерами, проработать логистику, найти новые рынки сбыта и заключить контракты.
В агентстве отметили, что султанат Оман является важной точкой международного транспортного коридора «Север — Юг». Этот маршрут позволяет сократить транспортные издержки за счет более короткого пути и гибкой логистики. Оманская сторона проявляет интерес к сотрудничеству с Южным Уралом в сферах энергетики, пищевого производства и выпуска контрольно-измерительных приборов.
Деловая программа запланирована на
Выход на рынки Ближнего Востока может стать для южноуральского бизнеса серьезным импульсом к росту в условиях трансформации мировой торговли.