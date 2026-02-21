Ричмонд
S&P подтвердило стабильный кредитный рейтинг Казахстана

АСТАНА, 21 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-», сохранив прогноз «Позитивный».

Источник: Sputnik

«Сохранение рейтинга и позитивного прогноза обусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ», — передает Миннацэкономики заявление агентства.

Повышение НДС, совершенствование налогового администрирования, а также ограничение роста расходов бюджета будут способствовать постепенному сокращению дефицита, отметили аналитики.

Также в S&P позитивно отметили начатую в 2025 году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. По прогнозам агентства, процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.

И благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором, отметили в агентстве.

Также S&P отметил низкие риски вторичных санкций.