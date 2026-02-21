S&P подтвердило стабильный кредитный рейтинг Казахстана

Также в S&P позитивно отметили начатую в 2025 году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. По прогнозам агентства, процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.