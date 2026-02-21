В Башкирии производство пищевых продуктов выросло на 25%

На сегодняшний день в Башкирии работает более 1000 предприятий, производящих продукты питания и напитки. Производство мяса в 2025 году выросло на 16%, полуфабрикатов мясных — на 14%, консервов мясных — на 88%, сливочного масла — на 22,5%, сыров — на 28%, хлебобулочных изделий — на 18%, муки — на 10%, сахара — на 7%, макаронных изделий — на 12%.