В Башкирии производство пищевых продуктов выросло на 25%

По его словам, в прошлом году объём производства пищевых продуктов и напитков в регионе составил 233,7 млрд рублей, рост к 2024 году — почти 25%.
«Без малого 3 млн тонн готовых продуктов произвели предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана. Производство продукции собственного производства в регионе продолжает расти и это результат целенаправленной работы по развитию отрасли», — сказал Ильшат Фазрахманов.
На сегодняшний день в Башкирии работает более 1000 предприятий, производящих продукты питания и напитки. Производство мяса в 2025 году выросло на 16%, полуфабрикатов мясных — на 14%, консервов мясных — на 88%, сливочного масла — на 22,5%, сыров — на 28%, хлебобулочных изделий — на 18%, муки — на 10%, сахара — на 7%, макаронных изделий — на 12%.
Добавим, в республике открылась современная площадка для откорма крупного рогатого скота (фидлот) на 800 голов.