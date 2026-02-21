Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии производство пищевых продуктов выросло на 25%

В Башкирии по итогам 2025 года выросло производство пищевых продуктов, сообщил вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Источник: правительство Башкортостана

По его словам, в прошлом году объём производства пищевых продуктов и напитков в регионе составил 233,7 млрд рублей, рост к 2024 году — почти 25%.

«Без малого 3 млн тонн готовых продуктов произвели предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана. Производство продукции собственного производства в регионе продолжает расти и это результат целенаправленной работы по развитию отрасли», — сказал Ильшат Фазрахманов.

На сегодняшний день в Башкирии работает более 1000 предприятий, производящих продукты питания и напитки. Производство мяса в 2025 году выросло на 16%, полуфабрикатов мясных — на 14%, консервов мясных — на 88%, сливочного масла — на 22,5%, сыров — на 28%, хлебобулочных изделий — на 18%, муки — на 10%, сахара — на 7%, макаронных изделий — на 12%.

Добавим, в республике открылась современная площадка для откорма крупного рогатого скота (фидлот) на 800 голов.