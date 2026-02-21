Изменения в ЖКХ, счётчики, лифты и домофоны: За что обязаны платить казахстанцы в 2026 году

В 2026 году казахстанцы по-прежнему обязаны оплачивать базовые коммунальные услуги — тепло, свет, воду, газ, вывоз мусора и обслуживание лифтов, а также взносы на управление и содержание общего имущества многоквартирного дома. При этом расходы на замену лифтов, установку домофонов и другие дополнительные работы могут включаться в квитанции только при наличии решения собрания собственников и утверждённой сметы.