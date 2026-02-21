Перебои с топливом на газовых заправках фиксируют в Нижегородской области

В Нижегородской области возник дефицит газомоторного топлива, некоторые АЗС вынуждены закрыться.
Об этом сообщает «Коммерсантъ Приволжье» со ссылкой на группу компаний, владеющую сетью АЗС.
Участники рынка добавляет, что проблема носит общероссийский характер: с отгрузками топлива с заводов задержек нет, однако доставка его задерживается.
ГЖД, в свою очередь, сообщила нашим коллегам, что задержек грузовых составов с газомоторным топливом не зарегистрировано. Ранее мы рассказывали, что 96 см снега убрали с железнодорожных путей в Нижегородской области с начала зимнего сезона. Только после снегопада 16 февраля на Горьковской магистрали вывезли более 108 тысяч кубометров снега — это 13 полных составов.