На Мамаканской ГЭС получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата

На следующей стадии работ гидроагрегат пройдет комплекс необходимых испытаний. В их числе — серия автоматических пусков, наборы и сбросы нагрузки, проверка участия в регулировании частоты и последующее 72-часовое комплексное опробование. После успешного завершения работ начнется подготовка документов для получения постоянного разрешения на эксплуатацию замененного оборудования.