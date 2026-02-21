На Мамаканской ГЭС получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата

Замена гидроагрегата № 2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области. Ее модернизация предусматривает замену всех четырех гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт.
«Реализация программы технического перевооружения станции обеспечит существенное повышение надежности и устойчивости электроснабжения потребителей региона и создаст резерв мощности для дальнейшего развития территорий, — отметил директор Мамаканской ГЭС Дмитрий Гришак. — Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на сентябрь 2026 года».
Оборудование машиностроительного концерна «ТЯЖМАШ» доставлялось на объект сложными логистическими маршрутами. Специалисты генерального подрядчика «Группы компаний ЕКС» последовательно демонтировали изношенное оборудование, установили новые гидротурбину и гидрогенератор, а также смонтировали вспомогательные системы.
На следующей стадии работ гидроагрегат пройдет комплекс необходимых испытаний. В их числе — серия автоматических пусков, наборы и сбросы нагрузки, проверка участия в регулировании частоты и последующее 72-часовое комплексное опробование. После успешного завершения работ начнется подготовка документов для получения постоянного разрешения на эксплуатацию замененного оборудования.