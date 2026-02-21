В Каргате возводят крупнейший медицинский объект Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области близится к завершению строительство самого крупного на данный момент медицинского объекта региона — нового хирургического корпуса. Готовность строительно-монтажных работ достигла 76%. Министр строительства области Дмитрий Богомолов лично проинспектировал ход строительства, реализуемого в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».
«Новый двухэтажный хирургический корпус в Каргате — самый крупный объект медицины, который сегодня строится на территории Новосибирской области. Площадь здания — почти 7 тысяч кв.м. Ежедневно на возведении объекта занято более 60 человек, строительство идёт опережающими темпами. Строители активно занимаются инженерными коммуникациями, слаботочными системами и вентиляцией, ведут отделочные работы», — отметил Дмитрий Богомолов.
Новый корпус рассчитан на стационарное обслуживание 74 пациентов одновременно. В нём разместятся приёмное отделение, терапевтическое и хирургическое отделения, центры лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, операционный блок и акушерское отделение. Медицинскую помощь будут оказывать 79 специалистов различного профиля. Проект реализуется в рамках общероссийской программы развития медицинской инфраструктуры; в ближайшее время в регионе планируется ввести ещё 48 новых объектов здравоохранения.