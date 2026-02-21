В Каргате возводят крупнейший медицинский объект Новосибирской области

«Новый двухэтажный хирургический корпус в Каргате — самый крупный объект медицины, который сегодня строится на территории Новосибирской области. Площадь здания — почти 7 тысяч кв.м. Ежедневно на возведении объекта занято более 60 человек, строительство идёт опережающими темпами. Строители активно занимаются инженерными коммуникациями, слаботочными системами и вентиляцией, ведут отделочные работы», — отметил Дмитрий Богомолов.