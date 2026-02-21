Ричмонд
В ЕЭК обсудили декларирование товаров для электронной торговли и экспресс-грузов

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло заседание рабочей группы по совершенствованию порядка таможенных операций для экспресс-грузов и международной почты в ЕАЭС.

Источник: Sputnik.uz

В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнеса, почтовые операторы и экспресс-перевозчики стран ЕАЭС.

Эксперты обсудили вопросы, связанные с предоставлением сведений (паспортных данных, налогового номера), идентифицирующих получателя, и переходным периодом по указанию таких сведений в декларации электронной торговли.

Также были рассмотрены особенности, касающиеся указания в декларации электронной торговли дополнительных сведений для подакцизных товаров и товаров, в отношении которых применяются тарифные преференции.

Заслушана информация о проблемах в правоприменительной практике по внесению изменений в декларацию на экспресс-грузы. Эксперты договорились подробно изучить практику государств ЕАЭС и вернуться к этому вопросу.