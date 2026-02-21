Эксперт Петров объяснил, что будет с ценами на автомобили с 1 апреля

«С 1 апреля из-за планируемого ужесточения правил начисления утильсбора при ввозе новых иномарок из стран ЕАЭС цены на новые автомобили могут дополнительно вырасти еще на 5−20% одномоментно, без плавного перехода. Для рынка это означает резкое сокращение предложения. Фактически ближайшие недели — это последняя возможность, когда импортный автомобиль можно купить по текущим условиям», — отметил эксперт.