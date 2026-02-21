Ричмонд
Эксперт Петров объяснил, что будет с ценами на автомобили с 1 апреля

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал «Российской газете», что будет с ценами на машины из параллельного импорта.

Источник: Российская газета

«С 1 апреля из-за планируемого ужесточения правил начисления утильсбора при ввозе новых иномарок из стран ЕАЭС цены на новые автомобили могут дополнительно вырасти еще на 5−20% одномоментно, без плавного перехода. Для рынка это означает резкое сокращение предложения. Фактически ближайшие недели — это последняя возможность, когда импортный автомобиль можно купить по текущим условиям», — отметил эксперт.

На стоимости локализованных моделей пересмотр правил утильсбора напрямую практически не отразится. Новые требования касаются именно ввоза иномарок из стран ЕАЭС и не затрагивают автомобили, произведенные или собранные в России", — отметил эксперт.

Напомним, с 1 апреля частный ввоз машин из стран ЕАЭС могут приравнять к коммерческому, из-за чего исчезнут схемы более дешевой растаможки.

Ранее в Минпромторге уточнили, что предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля.