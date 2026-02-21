Нижегородские врачи начнут получать зарплату по единому стандарту: что это значит

По его словам, значительного и резкого повышения доходов медиков в обозримом будущем ожидать не стоит. Это связано с тем, что для запуска новой модели финансирования не предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств.
«Речь идет только о перераспределении внутри существующего фонда оплаты труда: изменение соотношения базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. А все специальные соцвыплаты медиков “погрузят” в зарплату», — пояснил эксперт, добавив, что такая информация прозвучала на закрытой встрече с парламентариями, которую проводил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Таким образом, реформа направлена не на увеличение выплат, а на унификацию структуры заработной платы: изменение пропорций между окладной частью, компенсациями и стимулирующими надбавками, а также включение в общую сумму всех существующих социальных выплат.