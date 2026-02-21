Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи начнут получать зарплату по единому стандарту: что это значит

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля, ФедералПресс. В Нижегородской области готовятся к переходу на единую систему оплаты труда медицинских работников. Инициатива Министерства здравоохранения РФ, которая затронет все регионы страны, включая Нижегородскую область, начнет действовать с 2027 года. Подробности грядущих изменений прокомментировал нижегородский специалист в сфере здравоохранения Алексей Никонов.

Источник: ФедералПресс

По его словам, значительного и резкого повышения доходов медиков в обозримом будущем ожидать не стоит. Это связано с тем, что для запуска новой модели финансирования не предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств.

«Речь идет только о перераспределении внутри существующего фонда оплаты труда: изменение соотношения базового оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. А все специальные соцвыплаты медиков “погрузят” в зарплату», — пояснил эксперт, добавив, что такая информация прозвучала на закрытой встрече с парламентариями, которую проводил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Таким образом, реформа направлена не на увеличение выплат, а на унификацию структуры заработной платы: изменение пропорций между окладной частью, компенсациями и стимулирующими надбавками, а также включение в общую сумму всех существующих социальных выплат.