Беларусь подняла экспортные цены на молоко и сливки для некоторых стран

По решению Министерства сельского хозяйства, минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, для стран ЕАЭС и СНГ выросли на $0,05. Новая актуальная действующая цена, таким образом, составила $4,45 за килограмм.