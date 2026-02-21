Глава Ростовской области запретил строительство апарт-отеля в парке Горького

Новый подход предполагает увеличение зон с особыми требованиями к архитектуре. В Ростове расширили требования к историческому центру, территориям вдоль основных магистралей и речному фасаду с добавлением левого берега Дона и Зеленого острова. Также вводится зона градоформирующих комплексов со строгими требованиями к стилю, материалам и подсветке зданий.