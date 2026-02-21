АТОР: Индия запретила своим клиникам работать с представителями страховых из РФ

«ЕВРОИНС Туристическое Страхование» на связи с родственниками умершей туристки. Мы признавали и признаем случай страховым. Все счета клиники в Индии по данному инциденту будут оплачены в ближайшее время, репатриация тела скончавшейся туристки также будет организована за наш счет, в соответствии с условиями полиса, мы уже приступили к процессу. Все наши обязательства перед клиентами, безусловно, будут выполнены. ~Что же касается новых условий, введенных индийской стороной, то иначе как недружественный и тревожный шаг их расценить невозможно~", — заявила Алчеева.