Строительный сектор Молдовы вырос более чем на 30% в 2025 году

По данным Нацбюро, в четвертом квартале 2025 года объем выполненных строительных работ вырос на 24,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В целом за год рост составил 32,2% по сравнению с предыдущим годом.
«В четвертом квартале увеличение объемов обеспечили практически все виды работ. Больше всего вырос сегмент “прочих строительных работ” (снос зданий, подготовка участков и другое) — на 45,4%. Объем нового строительства увеличился на 35,7%, текущего ремонта и обслуживания — на 24%, капитального ремонта — на 4,6%», — уточнили в НБС.
По видам объектов, согласно данным Нацбюро, в четвертом квартале наиболее заметный рост зафиксирован в строительстве нежилых зданий (28,6%) и инженерных сооружений (33,3%). В то же время объем работ по жилым домам сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статистики, по итогам всего 2025 года, рост отмечен по всем основным направлениям: объем нового строительства увеличился на 36,8%, текущего ремонта — на 32%, капитального ремонта — на 25,8%, прочих работ — на 12,8%. В структуре выполненных работ наибольшую долю заняли инженерные сооружения.
Как добавили НБС за год наибольший прирост продемонстрировали нежилые здания (42,8%) и инженерные сооружения (35,6%). Строительство жилых домов также показало положительную динамику — рост составил 14,5%.