Трамп поднял до 15% пошлины на импорт в США после решения Верховного суда

Напомним, 20 февраля Верховный суд США признал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Президент США назвал позором решение Верховного суда США о блокировке введенных им глобальных тарифов.