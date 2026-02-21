Трамп поднял до 15% пошлины на импорт в США после решения Верховного суда

Американский лидер Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%.
«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф 15%», —написал он в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома сообщил, что решение основано «на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. Трамп рассказал, что к такому решению он пришел после нескольких месяцев раздумий. Он отметил, что уровень новых пошлин — «полностью разрешенный и юридически обоснованный».
Напомним, 20 февраля Верховный суд США признал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Президент США назвал позором решение Верховного суда США о блокировке введенных им глобальных тарифов.
В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран», которая должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.