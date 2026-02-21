Плюс 20 процентов: ремонт авто станет роскошью к концу года

В первом квартале 2026 года российский рынок автокомпонентов столкнулся с точечными корректировками цен, которые к концу декабря могут обернуться подорожанием на пятую часть от текущей стоимости. По данным аналитиков, на отрасль одновременно давят логистические тупики, изменения в налогах и введение обязательной маркировки товаров.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей рынка, текущее умеренное повышение цен на 0,5−3% является лишь предвестником более серьезных изменений. В сумме эти тенденции могут привести к удорожанию запчастей на 15−20% к концу 2026 года.
В публикации отмечается, что поставщики меняют прайсы не одномоментно, а плавно. Поэтому для большинства автовладельцев этот процесс будет растянут во времени.
На фоне ожидаемого скачка цен в 2026 году окончательно закрепился тренд на жесткую экономию: российские водители массово отказываются от дорогостоящих комплектующих. Доля запчастей среднего ценового сегмента достигла рекордных 66,7%, в то время как спрос на «оригинал» и премиальные детали продолжает стремительно сокращаться. Автолюбители пытаются найти баланс между качеством и ценой на фоне общего удорожания стоимости жизни и обслуживания личного транспорта.