Плюс 20 процентов: ремонт авто станет роскошью к концу года

На фоне ожидаемого скачка цен в 2026 году окончательно закрепился тренд на жесткую экономию: российские водители массово отказываются от дорогостоящих комплектующих. Доля запчастей среднего ценового сегмента достигла рекордных 66,7%, в то время как спрос на «оригинал» и премиальные детали продолжает стремительно сокращаться. Автолюбители пытаются найти баланс между качеством и ценой на фоне общего удорожания стоимости жизни и обслуживания личного транспорта.