«Ваши деньги под подозрением»: банки готовят зачистку карточных счетов

По словам эксперта, содержание платежной инфраструктуры и защита от мошенников обходятся кредитным организациям всё дороже. «В такой ситуации банки либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым», — пояснил специалист. Он добавил, что финансовые институты теперь окончательно разделяют функции продуктов: карты становятся инструментом только для ежедневных трат, а функция накопления переносится на вклады и спецсчета.