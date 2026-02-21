«Ваши деньги под подозрением»: банки готовят зачистку карточных счетов

Российские банки к концу первого квартала 2026 года готовят масштабную корректировку условий обслуживания пластиковых карт, которая напрямую затронет доходность и свободу распоряжения средствами. Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан сообщил агентству «Прайм», что финансовые организации вынуждены менять правила из-за резкого роста операционных затрат и необходимости выполнения жестких требований по надзору за транзакциями.
По словам эксперта, содержание платежной инфраструктуры и защита от мошенников обходятся кредитным организациям всё дороже. «В такой ситуации банки либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым», — пояснил специалист. Он добавил, что финансовые институты теперь окончательно разделяют функции продуктов: карты становятся инструментом только для ежедневных трат, а функция накопления переносится на вклады и спецсчета.
Особое внимание информационный ресурс уделяет усилению финансового мониторинга. Рост числа дистанционных схем вынуждает банки чаще блокировать или запрашивать подтверждение даже по обычным операциям. Лоссан подчеркнул, что для пользователя это выглядит как необоснованное давление, но фактически банки вынуждены «внимательнее отслеживать нетипичные транзакции» для защиты капитала. В итоге карточные продукты становятся узкоспециализированными, а любые бонусы теперь будут жестко привязаны к уровню трат.