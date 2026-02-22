Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 22 февраля

Национальным банком названы курсы валют на 22 февраля, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в курсовых значениях, установленных еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 22 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8517 белорусского рубля, 1 евро — 3,3650 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7300 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, определенными на пятницу, 20 февраля, и субботу, 21 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений и в воскресенье, 22 февраля.
