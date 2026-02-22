Новую сеть заправок строят в Хабаровском крае

К 2031 году в крае появятся семь газозаправок. Одна станция уже работает недалеко от села Федоровка под Хабаровском, остальные шесть разместят в Хабаровске и Хабаровском районе. Реализацию сопровождает краевое Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций.