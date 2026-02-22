Новую сеть заправок строят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае частный инвестор при поддержке правительства региона начал масштабное строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на компримированном природном газе. Общий объём инвестиций в проект превысит один миллиард рублей.
К 2031 году в крае появятся семь газозаправок. Одна станция уже работает недалеко от села Федоровка под Хабаровском, остальные шесть разместят в Хабаровске и Хабаровском районе. Реализацию сопровождает краевое Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций.
Станции будут использовать компримированный природный газ из магистрального трубопровода. Топливо проходит многоступенчатую очистку и становится дешевле традиционных видов горючего. Благодаря этому владельцы газомоторной техники получат удобную логистику по всему краю.
Сеть из шести новых заправок продолжит работу первой станции и создаст 61 новое рабочее место, отмечают власти края. Проект полностью соответствует федеральной концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Он поможет устранить дефицит инфраструктуры и ускорить перевод транспорта на экологичное топливо.