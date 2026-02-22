Грузия купила у России в январе рекордные 4,8 тыс. тонн сжиженного пропана

По данным ведомства, импорт сжиженного пропана составил 4 811,8 тонны на сумму $2,3 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в январе 2025 года, и является самым крупным показателем в масштабах одного месяца. Всего за 2025 год Грузия купила у РФ 39,9 тыс. тонны этого сырья, рост в годовом выражении составил 53,2%. Россия является основным поставщиком пропана в Грузию.