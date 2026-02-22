Грузия купила у России в январе рекордные 4,8 тыс. тонн сжиженного пропана

ТБИЛИСИ, 22 февраля. /ТАСС/. Грузия импортировала из России в январе 2026 года более 4,8 тыс. тонн сжиженного пропана, что стало рекордным месячным показателем. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, которые проанализировал ТАСС.
По данным ведомства, импорт сжиженного пропана составил 4 811,8 тонны на сумму $2,3 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в январе 2025 года, и является самым крупным показателем в масштабах одного месяца. Всего за 2025 год Грузия купила у РФ 39,9 тыс. тонны этого сырья, рост в годовом выражении составил 53,2%. Россия является основным поставщиком пропана в Грузию.
Объем импорта сжиженного бутана из РФ в Грузию в январе составил 366,5 тонны на сумму $186 млн. По сравнению с январем 2025 года импорт российского бутана сократился на 41,4%.