ЦБ предложил выплачивать зарплаты цифровыми рублями

Что означают выплаты по реестрам? Это возможность для компаний осуществлять один крупный перевод, за счет которого сразу нескольким получателям зачисляются деньги одновременно. Такой механизм будет применим, например, для выплаты зарплаты, расчетов с поставщиками или уплаты налогов за сотрудников.
«Выплаты по реестрам ускоряют процесс зачисления средств, снижают риск ошибок с реквизитами, так как их не нужно вводить отдельно для каждого получателя, а также значительно упрощают документооборот и работу бухгалтерии. Первые тесты данного сервиса смогут пройти компании и граждане, участвующие в пилотной программе по цифровому рублю», — объяснили в Банке России.
Также в правила платформы добавлена новая глава, которая регулирует юридическую базу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков.