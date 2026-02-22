Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ предложил выплачивать зарплаты цифровыми рублями

Банк России предлагает добавить в функционал цифрового рубля возможность осуществления выплат по реестрам. Такой пункт содержится в проекте банка, который открыт для общественного обсуждения, передает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Что означают выплаты по реестрам? Это возможность для компаний осуществлять один крупный перевод, за счет которого сразу нескольким получателям зачисляются деньги одновременно. Такой механизм будет применим, например, для выплаты зарплаты, расчетов с поставщиками или уплаты налогов за сотрудников.

«Выплаты по реестрам ускоряют процесс зачисления средств, снижают риск ошибок с реквизитами, так как их не нужно вводить отдельно для каждого получателя, а также значительно упрощают документооборот и работу бухгалтерии. Первые тесты данного сервиса смогут пройти компании и граждане, участвующие в пилотной программе по цифровому рублю», — объяснили в Банке России.

Также в правила платформы добавлена новая глава, которая регулирует юридическую базу для проведения трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков.