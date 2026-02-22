ЦБ предложил выплачивать зарплаты цифровыми рублями

«Выплаты по реестрам ускоряют процесс зачисления средств, снижают риск ошибок с реквизитами, так как их не нужно вводить отдельно для каждого получателя, а также значительно упрощают документооборот и работу бухгалтерии. Первые тесты данного сервиса смогут пройти компании и граждане, участвующие в пилотной программе по цифровому рублю», — объяснили в Банке России.