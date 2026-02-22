Лидер АдГ призвала вернуться к импорту энергоресурсов из РФ

Она отметила, что ФРГ срочно необходимы реформы. «У партии “Альтернатива для Германии” есть план для Германии, и мы совершенно четко заявляем, что Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия», — заявила Вайдель, выступая на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, которое транслировалось на YouTube-канале АдГ.