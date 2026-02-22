БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель считает необходимым возобновить поставки энергоресурсов из России.
Она отметила, что ФРГ срочно необходимы реформы. «У партии “Альтернатива для Германии” есть план для Германии, и мы совершенно четко заявляем, что Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия», — заявила Вайдель, выступая на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, которое транслировалось на YouTube-канале АдГ.
Именно по этой причине, как указала она, партия АдГ всегда выступала за мирные переговоры между Россией и Украиной. Вайдель подчеркнула необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. «Где здесь стратегия? Почему западные страны, и прежде всего Великобритания, в 2022 году предотвратили “Стамбульский мораторий”? Это было бы лучшим мирным соглашением для [Владимира] Зеленского, чем то, что мы имеем сегодня», — утверждала лидер АдГ.
В ФРГ все чаще слышны призывы к возобновлению поставок энергоносителей из России. Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что РФ вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе, и выступал за возобновление импорта энергоносителей из России после прекращения огня на Украине. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил ТАСС, что отказ от российских энергоресурсов похож на «выстрел в собственное колено», поскольку прекращение поставок оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику Германии.
Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по «Северным потокам» — оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ.