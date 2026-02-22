Ричмонд
Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Выгоднее всего брать отпуск летом. Экономист Балынин на примере объяснил, какие выплаты сможет получить сотрудник.

Источник: Аргументы и факты

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере работнику с зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей будет выплачено 42 тысяч рублей отпускных», — отметил Балынин.

За оставшиеся 13 рабочих дней сотрудник получит зарплату в размере 54,83 тысячи рублей. Сумма выплат зарплаты и отпускных составит 96,83 тысячи рублей.

Ранее Балынин объяснил, как три выходных на 23 февраля повлияют на зарплату.