Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль, рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере работнику с зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей будет выплачено 42 тысяч рублей отпускных», — отметил Балынин.
За оставшиеся 13 рабочих дней сотрудник получит зарплату в размере 54,83 тысячи рублей. Сумма выплат зарплаты и отпускных составит 96,83 тысячи рублей.
