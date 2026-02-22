Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

«Если взять отпуск 14 дней в июле 2026 года, например, с 13 по 26 июля, то тогда в рассматриваемом примере работнику с зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком 3 тысячи рублей будет выплачено 42 тысяч рублей отпускных», — отметил Балынин.