В РФ с марта изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов

Кроме того, правила распространяют скидку в 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям на детей, следующих в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании, а также конкретизируют порядок размещения на соседних местах родителей с детьми до 12 лет, в том числе обязывая компании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми. Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а при большом количестве детей — места в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.