В РФ с марта изменят правила возврата авиабилетов при задержках рейсов

«Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом», — пояснили в министерстве.
Согласно приказу, основаниями для вынужденного возврата авиабилетов также являются задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше указанного времени, а также болезнь близкого родственника (ранее — члена семьи).
Кроме того, в документе четко зафиксированы правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов в части предоставления напитков, питания, размещения в гостиницах, уточнили в Минтрансе. Как говорится в приказе министерства, компании будут обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырех часов ожидания. Обеспечить размещение в гостинице надо не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.
Кроме того, правила распространяют скидку в 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям на детей, следующих в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании, а также конкретизируют порядок размещения на соседних местах родителей с детьми до 12 лет, в том числе обязывая компании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми. Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а при большом количестве детей — места в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.