В Хабаровске впервые проходит фестиваль дальневосточных брендов

Основатель «Керамо-Мании» Шахназар Шахназаров отметил, что благодаря проекту «Сделано в Хабаровском крае» предприниматели могут широко заявить о себе. Сейчас в проекте участвуют 132 местных бренда, для них действуют льготы на займы и аренду, а участие в мероприятиях — бесплатно.