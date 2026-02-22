Ричмонд
В Хабаровске впервые проходит фестиваль дальневосточных брендов

В Хабаровском ТЦ «Броско Молл» развернулась выставка-ярмарка «Национальная палитра успеха», объединившая производителей Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: центр оказания услуг "Мой бизнес"

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и проводится центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Местные мастера показывают авторские украшения из стекла и дерева, керамику, дизайнерскую одежду. Якутские — привезли ювелирные изделия, бижутерию, знаменитые ножи и этническую одежду в современном стиле. Фестиваль продлится до 23 февраля.

Основатель «Керамо-Мании» Шахназар Шахназаров отметил, что благодаря проекту «Сделано в Хабаровском крае» предприниматели могут широко заявить о себе. Сейчас в проекте участвуют 132 местных бренда, для них действуют льготы на займы и аренду, а участие в мероприятиях — бесплатно.