Банки с марта меняют условия обслуживания карт

Также давно наблюдается тренд — постепенный отказ от карт как инструмента накоплений. Сейчас банки чаще разделяют функции: карты используют для платежей, а накопления — для открытия специальных счетов или вкладов. Это больше удобно для финансовых организаций: деньги на карте можно снять в любую секунду, а средства на накопительных продуктах более предсказуемы.