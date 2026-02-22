Банки с марта меняют условия обслуживания карт

Он напомнил, что даже простая дебетовая карта требует затрат: на платежную систему, переводы, обслуживание счетов, бонусные программы, IT-инфраструктуру и защиту от мошенничества. Если доходы от использования средств клиента снижаются или операционные расходы растут, прежние условия становятся невыгодными.
«В такой ситуации банки либо сокращают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к активности клиента, чтобы продукт оставался устойчивым с финансовой точки зрения», — отметил эксперт.
Также давно наблюдается тренд — постепенный отказ от карт как инструмента накоплений. Сейчас банки чаще разделяют функции: карты используют для платежей, а накопления — для открытия специальных счетов или вкладов. Это больше удобно для финансовых организаций: деньги на карте можно снять в любую секунду, а средства на накопительных продуктах более предсказуемы.
Параллельно усиливаются меры по контролю за операциями. Рост дистанционных переводов и новых мошеннических схем заставляет банки внимательнее отслеживать необычные транзакции и запрашивать дополнительные подтверждения. Иногда это выглядит как ужесточение правил, однако на самом деле направлено на выполнение требований по финансовому мониторингу и защиту средств клиентов, заключил Лоссан.