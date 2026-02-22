Мораторий? Не слышали: ущерб от действий иностранного инвестора, вырубившего деревья ради строительства роскошного отеля, оценили в 351 млн сумов

К счастью, ситуацию не оставили без реакции. Столичное управление экологии провело проверку и подтвердило: на участке компании PD Estates незаконно выкорчевали с корнем 12 деревьев, находившихся в здоровом состоянии. Причём 9 из них подпадают под действие бессрочного моратория на вырубку. Никаких разрешительных документов у застройщика не оказалось.
По итогам проверки оформлены соответствующие материалы. Ущерб, причинённый природе, предварительно оценён в 351 миллион 230 тысяч сумов — это примерно 29 тысяч долларов. Документы планируется направить в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.
И здесь возникает главный вопрос. Для проекта, который позиционируется как «пятизвёздочный» и предполагает масштабное строительство, является ли сумма в 351 миллион сумов серьёзным сдерживающим фактором? Или это просто очередная статья расходов, заложенная в бюджет?
Может быть, пришло время действовать жёстче и увеличить штрафы для застройщиков как минимум в 10 раз. Чтобы за уничтожение зелёных насаждений платили не 351 миллион сумов, а, к примеру, 3,5 миллиарда — около 290 тысяч долларов. Только такие суммы способны заставить строительные компании действительно считать деревья, а не воспринимать их как препятствие на пути к очередному «элитному» объекту.