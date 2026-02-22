Мораторий? Не слышали: ущерб от действий иностранного инвестора, вырубившего деревья ради строительства роскошного отеля, оценили в 351 млн сумов

Может быть, пришло время действовать жёстче и увеличить штрафы для застройщиков как минимум в 10 раз. Чтобы за уничтожение зелёных насаждений платили не 351 миллион сумов, а, к примеру, 3,5 миллиарда — около 290 тысяч долларов. Только такие суммы способны заставить строительные компании действительно считать деревья, а не воспринимать их как препятствие на пути к очередному «элитному» объекту.