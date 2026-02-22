В Хабаровске открыли первый в регионе дата-центр

ЦОД построен по модульной технологии, соответствует мировым стандартам, оснащен системой резервирования и комплексной безопасностью. Мощность можно поэтапно наращивать до 1 мегаватта и 110 стоек. Как пояснил технический директор оператора Алексей Титов, объект уже закрывает текущие потребности региона и смежных территорий в обработке и хранении данных, а также имеет запас для роста нагрузки.