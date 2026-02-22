Ричмонд
В Хабаровске открыли первый в регионе дата-центр

В Хабаровском крае введен в эксплуатацию первый Центр обработки данных (ЦОД). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: пресс-служба министерства цифрового развития и связи края

Его создание соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметила зампред правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова, появление дата-центра — важный шаг для увеличения вычислительных мощностей региона. Объект усилит цифровую инфраструктуру и поспособствует внедрению новых технологий, что положительно отразится на инвестклимате края.

ЦОД построен по модульной технологии, соответствует мировым стандартам, оснащен системой резервирования и комплексной безопасностью. Мощность можно поэтапно наращивать до 1 мегаватта и 110 стоек. Как пояснил технический директор оператора Алексей Титов, объект уже закрывает текущие потребности региона и смежных территорий в обработке и хранении данных, а также имеет запас для роста нагрузки.