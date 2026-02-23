До 2,5 миллионов. Власти сказали, кто может получить деньги из бюджета

В Приморье продолжает конкурс на получение бюджетных грантов на благоустройство. Получить субсидии на свои проекты могут Территориальные общественные самоуправления (ТОС).
Общая сумма, которая будет выделена общественникам на реализацию проектов в сфере благоустройства в 2026 году существенно увеличена. Общий ее объем — более 400 млн рублей.
При этом, на сумму до 2,5 млн руб могут претендовать ТОСы, которые зарегистрированы в форме юридического лица. Остальные объединения могут получить до 1 млн руб. Деньги можно направить на благоустройства двора, парка, сквера, ремонт или установку детской площадки.
Напомним, что за три года только во Владивостоке ТОСами выполнено 220 проектов благоустройства.
Общий объём средств на благоустройство в Приморье по всем программам составит 3,4 млрд руб.