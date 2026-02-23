До 2,5 миллионов. Власти сказали, кто может получить деньги из бюджета

При этом, на сумму до 2,5 млн руб могут претендовать ТОСы, которые зарегистрированы в форме юридического лица. Остальные объединения могут получить до 1 млн руб. Деньги можно направить на благоустройства двора, парка, сквера, ремонт или установку детской площадки.