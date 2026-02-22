Россия вошла в десятку основных мировых производителей яиц

По словам диетологов, одно яйцо в день может быть полезной частью рациона, при условии, что у человека нет серьезных проблем с холестерином или сердечно‑сосудистыми заболеваниями. Яйца содержат легкоусвояемый белок, витамины A, B12, E, K, цинк и селен — эти вещества поддерживают иммунитет, зрение, здоровье костей и нервной системы, а также помогают в строительстве мышечной массы.