Россия вошла в десятку основных мировых производителей яиц

Россия заняла седьмое место в списке основных мировых производителей яиц по итогам 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В целом мировое производство яиц в 2024-м, согласно последним доступным сведениям, составило 1,78 триллиона штук (около 214 на одного человека в мире). На РФ в тот период пришлось 46,4 миллиарда яиц (317 на одного россиянина) или 2,6% от мирового производства.
Первое место в рейтинге занял Китай с 617,1 миллиарда яиц (34,8% от мирового производства). Также в пятерку лидеров вошли Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), США (6,1%) и Бразилия (3,7%). Перед Россией, на шестом месте, расположилась Мексика (3,5%), а за РФ следуют Япония (2,3%), Пакистан (1,4%) и Турция (1,2%).
По словам диетологов, одно яйцо в день может быть полезной частью рациона, при условии, что у человека нет серьезных проблем с холестерином или сердечно‑сосудистыми заболеваниями. Яйца содержат легкоусвояемый белок, витамины A, B12, E, K, цинк и селен — эти вещества поддерживают иммунитет, зрение, здоровье костей и нервной системы, а также помогают в строительстве мышечной массы.