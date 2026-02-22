Ричмонд
Цены на жилье в новостройках Беларуси показали рост до 28% за год

Госкомимущество сказало, что происходит с ценами на жилье в новостройках Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Цены на жилье в новостройках Беларуси показали рост до 28% за год. Подробности БелТА сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера.

По его словам, рынок квартир в 2025 году можно охарактеризовать ростом цен, а также устойчивым спросом. Виталий Невера обратил внимание, что в белорусской столице было совершено 15,1 тысячи сделок, а суммарно в областных центрах — 12,3 тысячи.

— В Минске за год средние цены в долларах выросли на 23%, по областным центрам — от 16% в Бресте до 28% в Гродно, — уточнил глава Госкомитета по имуществу.

Он добавил, что в среднем в областных центрах доля новостроек стабильна, она составляет от 4% до 9%. Невера обратил внимание, что в Гродно сложилась нетипичная в сравнении с другими областными городами ситуация: 40% сделок было совершено с квартирами в новостройках.