Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области

Наличие проблем с логистикой подтвердил зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. По его словам, речь идет об очистке путей, а представители нефтяной отрасли сообщали о трудностях с подачей топлива на подъездные пути.
Эксперт добавил, что ситуацию может частично снять доставка топлива автомобильным транспортом. При этом, по его мнению, в подобных условиях необходим «ручной режим», который должно ввести министерство энергетики.
Ситуацией заинтересовался зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Он связался с представителями корпорации «Российские железные дороги».
Депутат сообщил, что, по данным Горьковской железной дороги, цистерны с топливом уже доставлены на станции разгрузки, включая Арзамас, Сергач и другие. Он уточнил, что небольшие партии, которые сейчас находятся на путях, планируется отгрузить потребителям в ближайшие дни.