Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области

В Нижегородской области возникли перебои с поставками газомоторного топлива на АЗС. Из-за этого в перспективе под угрозой могут оказаться поставки по госконтрактам, в том числе для войсковых частей и автопарков. Причиной называют задержки железнодорожных поставок, которые начались в феврале на фоне непогоды. Подобная ситуация, как пишет pravda-nn.ru, складывается не только в Нижегородской области, но и в других регионах страны.