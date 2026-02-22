Приведена статистика банкротства в РФ: какие у россиян долги

У большинства россиян, признанных банкротами, сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей. Об этом говорят данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», передает РБК.
Согласно исследованию, долг до 500 тысяч рублей имеют 181,9 тысяч российских граждан из числа признанных банкротами. Это самая многочисленная категория должников.
Еще у 115,5 тысяч россиян сумма задолженности составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей. У 120 тысяч банкротов долги находятся в диапазоне от 1 млн до 2,5 млн рублей.
Задолженность от 2,5 млн до 5 млн рублей зарегистрирована у 39,3 тыс. человек. Так называемых «состоятельных» банкротов, чьи обязательства превышают 5 млн рублей, насчитывается 19,9 тысяч человек.
Таким образом, приведенная статистика показывает, что процедура банкротства чаще всего затрагивает граждан с относительно небольшими суммами долга.
Напомним, в закон о банкротстве в России внесли изменения, сильно упростившие саму процедуру банкротства физического лица. Теперь банкротиться возможно в упрощенном порядке через МФЦ. Сайт KP.RU подробно рассказывал, как работают новые правила.