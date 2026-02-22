Ричмонд
Раис Татарстана посетил Бугульминский механический завод

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой Бугульминского механического завода. Его сопровождал руководитель Бугульминского района Дамир Фаттахов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Это предприятие функционирует с 1956 года. Оно специализируется на производстве оборудования, используемого в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, энергетической и других сферах. Ассортимент включает в себя большое количество технических изделий.

Продукция завода поставляется как отечественным компаниям нефтегазового сектора, так и экспортируются за пределы страны.

Минниханов ознакомился с производственными зонами и основными технологическими участками. Руководителю республики представили план модернизации производственных мощностей.

Дополнительно, на территории, прилегающей к заводу, была организована экспозиция продукции других промышленных предприятий Бугульминского района, с которой руководитель республики также ознакомился.

