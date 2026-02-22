Власти сказали, людям каких профессий проще найти работу в Минске

В строительстве востребованы монтажники строительных конструкций, плотники, столяры, штукатуры, электрогазосварщики, а также бетонщики, каменщики, маляры. В сфере транспорта ищут погрузчиков, водителей автомобилей, монтеров путей, трактористов, слесарей по ремонту авто и слесарей по ремонту подвижного состава. В сфере ЖКХ наиболее востребованными являются дворники, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, уборщики территорий и так далее.