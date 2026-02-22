Министра экономики Молдовы уличили в откровенной лжи: Что на самом деле происходит вокруг долга «Газпрому»

Министр энергетики Дорин Жунгиету на пленарном заседании парламента сказал, что при признании долга «Газпрому» на плечи каждого гражданина легли бы 100 тысяч леев.
Экс-министра экономики Александр Муравский в социальных сетях прокомментировал слова Жунгиету.
"И опять откровенное враньё министра.
Он говорит: «“Мы понимаем, что в какой-то момент рассматривалась возможность возложения этого так называемого долга на плечи граждан, в данный момент этот предполагаемый долг оценивается в 12−13 миллиардов долларов. Представьте, что кто-то предположил и сказал, что этот долг будет погашен, если он придет к власти. Мы распределяем его между примерно 2,4 миллионами граждан нашей страны, согласно данным переписи населения, и это означает 100 тысяч леев на плечи каждого гражданина”.
Названная министром цифра в 12−13 млрд долларов включает долг Приднестровья.
Насколько известно, ни «Газпром», ни правительство РФ никогда не ставили вопрос об ответственности правобережья за этот долг. Более того, все прекрасно понимали, что этот долг носит политический характер и никогда не будет востребован, а проблема этого долга будет решена в рамках решения общей проблемы реинтеграции страны.
Во время всего периода взаимоотношений «Молдова-газ» с «Газпромом» после прихода к власти Санду&Со последний ставил вопрос об урегулировании исторической задолженности правобережья (вернее «задолженности “Молдовагаз” за газ, потреблённый правобережьем) в размере чуть больше $700 млн. Реального, а не так называемого, долга.
И проблема эта с повестки дня пока не снята, хотя «Молдовагаз» как компанию молдавские власти стараются убить окончательно", уточнил Муравский.