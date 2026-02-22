Глава кабмина Молдовы ожидает «реальный рост» пенсий после индексации

Он добавил, что вопрос об индексации кабмин будет рассматривать в марте. По его словам, если на данный момент инфляция замедлилась и находится на уровне около 4%, это означает, что и рост цен замедлится, а увеличение пенсий должно более ощутимо отразиться на доходах людей.
«Речь идет о повышении более чем на 6%, что означает реальное увеличение, поскольку инфляция сейчас составляет около 4%. Мы говорим о реальном росте», — заявил Мунтяну.
Премьер при этом признал, что нет уверенности в том, что указанный уровень инфляции сохранится в течение всего года, но отметил общемировую тенденцию к снижению.
«Я не могу сказать, какой будет инфляция в конце года, но по всем макроэкономическим прогнозам инфляция в текущем году будет ниже, чем в прошлом… То есть со средней 7,5% в конце года до 6%, сейчас она составляет около 3−4%, и я думаю, что она стабилизируется и на этом уровне останется», — отметил премьер.
Напомним, в 2025 году индексация пенсий составила 10%, хотя изначально планировалось повысить выплаты только на 6,1%. Индексация была произведена для всех видов пенсий, но повлияла только на ту часть, которая не превышает размер среднемесячной заработной платы в экономике, прогнозируемой на текущий год. А это 16 100 леев (827 евро).