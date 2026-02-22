Глава кабмина Молдовы ожидает «реальный рост» пенсий после индексации

«Я не могу сказать, какой будет инфляция в конце года, но по всем макроэкономическим прогнозам инфляция в текущем году будет ниже, чем в прошлом… То есть со средней 7,5% в конце года до 6%, сейчас она составляет около 3−4%, и я думаю, что она стабилизируется и на этом уровне останется», — отметил премьер.