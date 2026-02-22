Чувашия и Татарстан стали лидерами по доступности автокредитования в январе

Аналитики связывают текущую ситуацию с осторожной политикой банков. «Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности только нарастает», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.