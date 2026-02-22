Участники международной конференции в Самарканде обсудили будущее сферы услуг

Доцент кафедры экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса Умар Худойбердиев, работающий в институте более 60 лет, отметил социальную значимость темы. По его словам, сфера услуг объединяет более тысячи видов деятельности, обеспечивает занятость населения и способствует сокращению бедности. При этом для запуска многих проектов не требуются крупные инвестиции, а эффект для общества может быть ощутимым.