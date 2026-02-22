Участники международной конференции в Самарканде обсудили будущее сферы услуг

Форум здесь проводится с 2008 года и за это время стал авторитетной площадкой для профессионального диалога и выработки практических рекомендаций.
В этом году участие в конференции приняли ученые, преподаватели, докторанты и студенты из десяти стран. Мероприятие прошло в гибридном формате — очно и онлайн.
По словам заведующего кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса Анвара Холикулова, за годы работы конференции издано более 100 томов научных трудов. В этом году поступило свыше 200 статей из разных стран. По итогам конференции планируется выпуск четырехтомного сборника.
Однако, как подчеркнул он, главная цель форума — не только публикация научных материалов. Разработанные предложения и рекомендации направляются в Олий Мажлис, Сенат, Кабинет министров, профильные министерства и местные хокимияты. Таким образом, научные идеи получают практическое продолжение.
В рамках конференции обсуждались самые разные направления развития сферы услуг. Так, самаркандские исследователи Дилшод Ваисов и Гулноза Закирова представили доклад о проблемах оказания медицинских услуг, а их коллега Бону Давронова проанализировала социально-экономические показатели развития туризма в Самарканде и в целом по Узбекистану. В свою очередь, молодой исследователь Юлианна Синько предложила цифровые решения для управления потоком туристов и снижения экологической нагрузки.
Работа конференции прошла по семи тематическим секциям. Участники обсудили развитие внутреннего и международного туризма, современные маркетинговые и управленческие подходы, новые методы в бухгалтерском учете, экономическом анализе и аудите.
Особое внимание в рамках конференции уделено изменению роли сферы услуг в Узбекистане.
«Еще 20 лет назад сфера услуг практически не отражалась в статистике. Сегодня ее доля в развитых странах достигает 70−80 процентов ВВП, в Узбекистане — около 40 процентов», — подчеркнул Анвар Холикулов.
Эксперты сошлись во мнении, что развитие сферы услуг должно опираться на экологическую устойчивость, цифровизацию и внедрение энергоэффективных решений. Об этом, к примеру, говорили представители Тамбовского государственного университете имени Г. Р. Державина, участвовавшие в работе конференции онлайн посредством платформы Zoom.
Анвар Холикулов отметил, что эксперты из Тамбовского университета являются не просто постоянными участниками, а партнерами, поскольку вне работы конференции они вместе с самаркандскими коллегами ведут внушительные научные исследования.
«Среди постоянных наших партнеров также Каршинский государственный технический университет, Международный университет туризма и культурного наследия “Шёлковый путь” и Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета. В этом году к нашему научному сообществу присоединились специалисты из Малайзии и Азербайджана», — говорит Холиков.
Конференция, по словам организаторов, играет важную роль в повышении научного потенциала не только Самарканда, но и всего Узбекистана.
«С 2008 года научный потенциал нашей кафедры вырос с 41 до 82 процентов. В целом по вузам Самарканда, Узбекистана наблюдается аналогичная положительная динамика. Повышение научного потенциала — одно из главных наших достижений», — отметил Холикулов.
Доцент кафедры экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса Умар Худойбердиев, работающий в институте более 60 лет, отметил социальную значимость темы. По его словам, сфера услуг объединяет более тысячи видов деятельности, обеспечивает занятость населения и способствует сокращению бедности. При этом для запуска многих проектов не требуются крупные инвестиции, а эффект для общества может быть ощутимым.
Всего на конференции со своими докладами выступили более ста экспертов. Ожидается, что выработанные ими предложения получать свое практическое продолжение.