На Дону логисты стали самой высокооплачиваемой удаленной профессией

К такому выводу пришли эксперты сервиса по работе, проанализировав динамику зарплатных предложений.

Средняя зарплата начинающего специалиста в сфере логистики на удалённой работе в регионе достигла 103 342 рубля в месяц, что на 58% превышает показатель годичной давности.

На второй строчке по уровню дохода в категории «работа из дома» расположились маркетологи: работодатели готовы предлагать им в среднем 64 318 рублей ежемесячно — на 16% больше, чем год назад. Заметный рост отмечен и в профессии оператора чата: среднее зарплатное предложение для соискателей составило 46 943 рубля, продемонстрировав увеличение на 32%. При этом на ведущих позициях доход может существенно превышать средние значения — он зависит от сложности задач, портфолио специалиста и формата сотрудничества.

Рост зарплат в технических и проектных сферах на удалёнке эксперты связывают со стратегией компаний по расширению географии найма: организации стремятся привлекать лучших специалистов вне зависимости от их локации и потому повышают конкурентоспособность зарплатных предложений.