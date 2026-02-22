Google Chrome начал загружать нейросеть Gemini без согласия пользователей

В десктопной версии браузера Google Chrome выявлена функция автоматической фоновой загрузки локальной нейросети Gemini Nano, предназначенной для работы непосредственно на устройстве пользователя. Как сообщает портал «Хабр», модель устанавливается без какого-либо уведомления и активируется при взаимодействии с сервисами Google.
Эта функция включена по умолчанию даже в «чистых» установках Chrome, тогда как альтернативные браузеры, такие как Firefox, Brave и Edge, подобный компонент не используют.
Объём загружаемой модели может достигать 4 ГБ. Это вызвало обеспокоенность среди пользователей с ограниченным дисковым пространством. Эксперты советуют проверить систему на наличие соответствующих файлов и при желании отключить функцию вручную через раздел экспериментальных настроек браузера — chrome://flags/.
Для этого необходимо найти параметры «Optimization Guide On Device Model» и «Prompt API» и установить для них значение «Disabled».
После этого загруженные файлы можно удалить. В Windows они хранятся в папке C: Users AppDataLocalGoogleChromeUser DataOptGuideOnDeviceModel, а на macOS — в ~/Library/Application Support/Google/Chrome/OnDeviceHeadSuggestModel/, где следует удалить файл weights.bin.
Чтобы избежать повторной загрузки модели после обновления Chrome, специалисты рекомендуют создать в указанной директории пустой файл с тем же именем и установить ему атрибут «только для чтения».
Для анализа занятого места на диске можно воспользоваться утилитами вроде WinDirStat.
